ABD'de göçmen krizi derinleşiyor: ICE işverenleri de hedef alacaklarını açıkladı

ABD'nin gündeminde göçmenler var.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) Direktör Vekili Todd Lyons, CBS News'ün "Face the Nation" programına verdiği röportajda, ICE operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İZİNSİZ YAŞAYAN HERKES GÖZALTINA ALINACAK

ICE'nin kaynaklarını öncelikli olarak düzensiz göçmenlere ve ağır suç geçmişi olan kişilere yönelik kullanacağını belirten Lyons, suç kaydı olmayan ancak izinsiz ABD'de yaşayan kişilerin de gözaltına alınacağını dile getirdi.

Lyons, iş yerlerine yönelik denetimlerin süreceğini ve bu tür faaliyetlere yönelik bir yasağın olmadığını, ICE'nin sadece yasa dışı işçileri değil, onları çalıştıran işverenleri de sorumlu tutacağını ifade etti.

GÖREVE BAŞLAMASINDAN BU YANA 150 BİN KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

CBS'nin ulaştığı ICE verilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana ICE yaklaşık 150 bin kişiyi sınır dışı etti.

Bunların 70 bini trafik veya göçmenlik suçları dolayısıyla sabıka kaydı bulunan kişilerden oluştu.