ABD'de göçmenlik kolluk kuvvetlerine okullar ve kiliselerde tutuklama yetkisi verildi

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ABD'de Geçici İç Güvenlik Bakanı Benjamine Huffman, yayınladığı yeni yönergeyle düzensiz göçmenlerin belli alanlarda gözaltına alınmalarını sınırlayan uygulamanın sona erdiğini duyurdu.

Huffman, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi kuvvetlerine daha fazla yetki verildiğini belirterek, "Suçlular artık tutuklanmaktan kaçınmak için Amerika'nın okullarında ve kiliselerinde saklanamayacak. Donald Trump yönetimi cesur kolluk kuvvetlerimizin ellerini bağlamayacak ve bunun yerine sağduyularını kullanmalarına güvenecek" ifadelerini paylaştı.

Göçmen hakları savunucuları ise hassas alanlarla ilgili politikanın kaldırılması konusunda endişelerini paylaşarak bunun göçmen topluluklarında korku yaratacağını ve çocukların okula gitmelerini veya insanların hastanelerde tedavi olmak istemelerini engelleyeceğini savundu.

2011 YILINDA UYGULAMAYA SOKULDU

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi, 2011 yılında federal kolluk kuvvetlerinin okul, hastane ve kilise gibi hassas kabul edilen yerlerde düzensiz göçmenlerin tutuklanmasını engelleyen bir politikayı uygulamaya sokmuş, Joe Biden yönetimi de benzer bir kılavuz yayınlayarak uygulamayı sürdürmüştü.