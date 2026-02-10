Epstein belgelerinde enerji ağı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’de çocuklara yönelik cinsel suçlamalarla yargılanırken cezaevinde hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein’in özel yazışmaları, küresel enerji politikalarına uzanan geniş bir etki alanını açığa çıkardı. 30 Ocak’ta kamuoyuna açıklanan belgeler, Epstein’in doğalgazdan yenilenebilir enerjiye, petrol ruhsatlarından diplomatik temaslara kadar uzanan çok katmanlı bir ağın merkezinde yer aldığını ortaya koydu.

İSRAİL DOĞALGAZI VE GOLAN TEPELERİ ODAKTA

Belgelerde Epstein’in enerji alanındaki faaliyetlerinin özellikle İsrail’in doğalgaz piyasası ve işgal altındaki Golan Tepeleri’nde yoğunlaştığı görülüyor. Epstein’in finans çevresindeki bazı kilit isimlerin yolu, enerji şirketi Genie Energy ile kesişiyor. Şirketin danışma kurulunda eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, medya patronu Rupert Murdoch, eski Hazine Bakanı Larry Summers ve eski CIA Direktörü James Woolsey gibi dikkat çekici isimler yer alıyor.

GOLAN'DAKİ TEK RUHSATLI ŞİRKET

Genie Energy’ye bağlı Afek Petrol ve Gaz şirketi, Golan Tepeleri’nde petrol arama ruhsatına sahip tek şirket olma özelliği taşıyor. Belgelerde, Suriye iç savaşının sürdüğü bir dönemde verilen bu ruhsatın, ABD’nin 2019’da İsrail’in Golan üzerindeki egemenliğini tanımasının ardından şirketin piyasa değerine olumlu yansıdığına dikkat çekiliyor.

NETANYAHU VE KRİTİK GAZ YASASI DÖNEMİ

Yazışmalarda, 2011 yılında İsrail’de doğalgaz gelirlerine yönelik vergi artışını düzenleyen “Sheshinski Yasası”nın Meclis’te görüşüldüğü dönemde Epstein’in yoğun temas trafiği yürüttüğü de yer alıyor. Barclays CEO’su Jes Staley’in Epstein’e gönderdiği bir e-postada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşme ayarlandığının vurgulanması dikkat çekiyor.

EHUD BARAK İLE ENERJİ TRAFİĞİ

Ağustos 2013 tarihli yazışmalar, Epstein’in eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile İsrail doğalgaz piyasasına ilişkin yakın temas halinde olduğunu gösteriyor. Epstein, Barak’ı Yüksek Mahkeme’nin doğal gaz ihracatını sınırlayabilecek kararlarına karşı uyarırken, enerji yatırımlarının siyasi ve hukuki risklerine dikkat çekiyor.

GADECO UYARISI: "BU PROJE SAÇMALIK"

2014 yılına ait belgelerde Epstein’in, Barak’a Jack Grynberg’e ait GADECO enerji şirketinin satış süreci konusunda sert uyarılarda bulunduğu görülüyor. Epstein, ABD’de petrol rezervi iddialarıyla sunulan projeyi “gerçekçi olmayan” bir girişim olarak nitelendirerek Barak’ın bu yatırımdan uzak durmasını öneriyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ DRONE'LAR

Epstein’in ilgisi yalnızca fosil yakıtlarla sınırlı kalmadı. Belgeler, güneş enerjisiyle çalışan insansız hava araçları (İHA) ve büyük ölçekli güneş enerjisi projelerinin de Epstein’in değerlendirdiği alanlar arasında olduğunu ortaya koyuyor. Şili’de planlanan 1000 megavatlık güneş enerjisi yatırımına ilişkin “çok gizli” ibareli sunumlar da dosyada yer aldı.

MİNİ LNG PROJELERİ

Yazışmalarda Norveç ve Kazakistan merkezli mini sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projelerine dair değerlendirmeler de bulunuyor. Küçük ölçekli LNG terminallerinin Afrika ve Orta Asya için stratejik potansiyel taşıdığı vurgulanıyor.

DİPLOMATLARA ENERJİ SEKTÖRÜNDE ROL ARAYIŞI

Belgelerde öne çıkan bir diğer isim ise İngiltere’nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson oldu. Mandelson’un Epstein’den kariyer yönlendirmesi talep ettiği, BP ve Glencore gibi enerji devlerinde üst düzey görevler için Epstein aracılığıyla temas kurmaya çalıştığı yazışmalara yansıdı.

SADECE BİR SUÇ DOSYASI DEĞİL

Ortaya çıkan belgeler, Epstein dosyasının bireysel suçlamaların ötesinde; küresel enerji politikaları, tartışmalı petrol ruhsatları, çok uluslu şirketler ve siyasi karar alma mekanizmalarına uzanan karmaşık bir etki ağına işaret ettiğini ortaya koyuyor.