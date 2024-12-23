İHA
ABD'de drone kazası..
Florida eyaletindeki Orlando şehrinde cumartesi günü düzenlenen gösteri sırasında drone'lar çarpışarak düştü.
ÇOCUK AĞIR YARALANDI
Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan 7 yaşındaki bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı ve açık kalp ameliyatı geçirdiği ifade edildi.
KALP KAPAKÇILARINDAN BİRİ HASAR GÖRDÜ
Çocuğun annesi Adriana Edgerton yaptığı açıklamada, insanlar kaçıştığı sırada kızının oğlunu yüzü kanlar içinde yerde baygın bir şekilde yatarken bulduğunu söyledi.
Dronun düşmesi sonucu oğlunun göğsünden çok şiddetli bir darbe aldığını belirten Edgerton, çocuğun kalp kapakçıklarından birinin hasar gördüğünü ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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