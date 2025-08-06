ABD'de göstericilerden, medyaya 'Gazze' tepkisi: Suç ortaklığını durdurun

ABD'de İsrail'in, Gazze'ye yönelik soykırımına tepkiler artıyor.

Filistin'i destekleyen göstericiler, başkent Washington'daki NBC, Fox News, MSNBC, The Hill gibi medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu sokakta bir araya geldi.

"SOYKIRIMA MEDYANIN SUÇ ORTAKLIĞINI DURDURUN"

ABD medyasında İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin haberlerin taraflı olmasını protesto eden göstericiler, "Soykırıma medyanın suç ortaklığını durdurun." ve "Medya yalan söylüyor, Gazze ölüyor." yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriyi düzenleyen Hazami Barmada, yaptığı konuşmada, "22 aydır Gazze, amansız saldırıların altında, çoğu çocuk on binlerce kişi öldü. Ancak medyanın büyük kısmı sessiz kalmaya, kaçınmaya hatta suç ortaklığına devam ediyor." dedi.

PASİF DİL ELEŞTİRİSİ

Barmada, "Bu binadan çıkanlar dünyanın inandığı haberleri şekillendiriyor ve şu anda bu haberler insanları öldürüyor." ifadesini kullanarak medyanın pasif dil kullanmasını eleştirdi.

Önde gelen medya kuruluşlarının, "İsrail insanları aç bırakıyor." yerine "İnsanlar aç kalıyor." gibi pasif bir dil kullandığını vurgulayan Barmada, medyanın "toplu ölümleri normalleştirdiğini ve Filistinlilerin sesini ikinci plana attığını" dile getirdi.

TOPLAM CAN KAYBI 60 BİN 933'E ULAŞTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançoyu da açıklayan bakanlık, toplam can kaybının 60 bin 933’e, yaralı sayısının 150 bin 27’ye yükseldiğini bildirdi.

YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİ DE HEDEF ALINIYOR

Gazze Şeridi'nde ABD-İsrail güdümündeki 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' aracılığıyla 27 Mayıs'tan bu yana sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriliyor

Birleşmiş Milletler'in devre dışı bırakıldığı yardım dağıtımı, İsrail'in söz konusu yardım noktalarında gıda bekleyen Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle 'ölüm tuzağı' olarak nitelendiriliyor.