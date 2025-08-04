ABD’de harekete geçildi: Yüz binlerce yatak geri çağrıldı! Güvenlik riski taşıyor

Amazon, Walmart, Macy’s ve Target gibi online platformlarda popüler mobilya markası CVB INC. tarafından satışı yapılan 137 bin adet yatak için acil olarak geri çağrılıyor.

Amerikan Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) tarafından yapılan duyuru kapsamında, Lucid marka platform yatakların ciddi düşme ve yaralanma riski taşıdığını bildirdi.

Geri çağırma kapsamında yer alan ürünlerin ahşap destek kirişleri ve bacaklarında kırılma veya çökme sorunu yaşandığı, şimdiye kadar 18 kişinin yaralandığı, 245 kırılma bildiriminin alındığı aktarıldı.

ÜCRETSİZ YATAK VERİLECEK

Online platformlar aracılığıyla satışa sunulan yatakların; siyah, bej, taş ve kömür gibi farklı renk seçeneklerinde, tüm boylarda satışa sunulmuştu.

Tüketicilerden ürünü kullanmayı durdurmaları, geri çağrıldı yazısını kalıcı kalemle yatağın kirişine yazmaları ve fotoğraflarını üreticiye göndermeleri isteniyor. Karşılığında ücretsiz yeni bir yatak çerçevesi sağlanacağı belirtildi.

Söz konusu yatakların ise 2019 Eylül ile 2024 Nisan ayları arasında Amazon, Wayfair, Target, Walmart, Macy’s, Home Depot, eBay, Overstock ve daha birçok platformda 150–250 dolar aralığında satıldığı belirtildi.

Malezya'da üretilen ve tek kişilik, çift kişilik, büyük, kral ve cal-king boyutlarında sunulan yataklar, başlığın arkasında bulunan beyaz bir etiketle ayırt edilebileceği ve etikette "Üretim Yeri: CVB INC, 1525 W 2960 S, LOGAN, UT 84321" ibaresinin yer aldığı belirtildi.