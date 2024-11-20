ABD'de hastanede çıplak dolaşan doktor meslekten menedildi

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ABD'de mide bulandıran olay...

Arkansas'ta bir muayenehanede çalışan çalışanlar, doktor David Diffine'i taciz iddiasıyla şikayet etti.

Çalışanların iddiasına göre hastanede ve özellikle kadın çalışanların yanında çıplak dolaşan Diffine için soruşturma açıldı.

HEMŞİRELERİN YANINDA ÇIRILÇIPLAK GEZDİ

Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen polisler, doktorun birçok kez muayenehanede çıplak şekilde gezdiğini ve cinsel eylemlerde bulunduğunu tespit etti.

MESLEKTEN MENEDİLDİ

Hipokrat yeminini zedelediği ve taciz suçu işlediği kararlaştırılan doktor hakkında meslekten men kararı verildi.

Olayın ardından doktorun tıp lisansının askıya alındığı açıklandı.

"CİNSEL DÜRTÜ BOZUKLUĞU"

New York Post'un haberine göre, yetkililer tarafından yapılan açıklamada, doktorun sergilediği davranışların "tıbbi bakım sınırlarını aşabilecek cinsel dürtü bozukluğuna" işaret ettiği belirtildi.

"BİZ ÇIPLAK BEDENİ AYIPLAMAYIZ"

Kendisini "naturist" olarak tanımlayan doktorun, soruşturma kapsamında "Biz çıplak bedeni ayıplamaz, cinselleştirmez veya olumsuz damgalamayız." şeklinde savunma yaptığı ifade edildi.