Türk taraftarlar, Türkiye-Avustralya maçı için stadyuma yürüdü

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile karşılaşacak.

TARAFTARLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA STADYUMA YÜRÜDÜ

Bizim Çocuklar'a destek vermek için Vancouver'da bir araya gelen Türk taraftarlar, maç öncesi Jonathan Rogers Park'ta toplandı.

Kırmızı-beyazlı futbolseverler, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde buradan BC Place Stadyumu'na yürüdü.

Kanada'nın çeşitli şehirlerinin yanı sıra farklı ülkelerden ve Türkiye'den Vancouver'a gelen taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla sokakları kırmızı-beyaza boyadı.

Marşlar ve tezahüratlar eşliğinde milli takıma destek veren futbolseverler, karşılaşmanın başlamasını bekliyor.

Bizim Çocuklar'ın Avustralya karşısında ilk 11'i belli oldu

MONTELLA YÖNETİMİNDE 34'ÜNCÜ MÜCADELE

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 34'üncü sınavında Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında sahaya çıkacak.

İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 9'u özel 33 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gole engel olamadı.

MİLLİ TAKIMIN DİĞER MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasında oynayacağı diğer maçlar şöyle:

“20 Haziran Cumartesi:



06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)



26 Haziran Cuma:



05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)”

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 289'u özel toplam 651 maç oynayıp 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 91'i tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 927 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 651 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 26'sını Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.