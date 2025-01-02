ABD'de havai fişek kazası meydana geldi

DHA

Tüm dünya yeni yıla çoşkulu kutlamalar ile giriş yaptı..

Her ne kadar kutlamalar kapsamında dünyanın dört bir yanından güzel kareler gelse de kutlamalar sırasında kavgalar ve kazalar da yaşandı.

Kazaların yaşandığı noktalardan biri de ABD'nin Hawaii eyaleti oldu.

3 ÖLÜ, 20 YARALI

Yılbaşı kutlamaları sırasında meydana gelen havai fişek kazasında 3 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Hawaii Valisi Josh Green, düzenlediği basın toplantısında, “Savaş bölgesinde yaşanan ve hayatlarına mal olan en kötü yaralanmalardan bahsediyoruz” dedi.

HAVAİ FİŞEK ÜLKEDE YASA DIŞI

Honolulu İtfaiye Departmanı, maytap, havai fişeklerin ülkede yasa dışı olmasına ve havai fişek patlatmak için özel izin gerekmesine rağmen, kentin genelinde bu uygulamanın sürdürüldüğünü kaydetti.