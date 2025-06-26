ABD'de hayatını kaybeden bebeğin öldürüldüğü ortaya çıktı

ABD’nin Teksas eyaletinde, vicdanları sızlatan bir cinayet davası kamuoyunun gündemine oturdu.

Mayıs 2024 tarihinde Houston’daki bir motelde kalan Destiny Campos ve baba Jeremy Fancher, 4 aylık Brookelynn Fancher adlı bebeklerinin öldüğü ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, küçük bebeği çekmece içinde tepkisiz halde buldu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Aile bebeğin nereden orada olduğu sorusuna cevap veremezken, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturmadan yaklaşık bir yıl sonra tekrar yapılan adli tıp incelemesi sonrası bebeğin, havasızlıktan boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine tekrar sorgulanan ebeveynlerden anne Destiny, cinayeti itiraf etti.

BEBEĞİNİ AĞLIYOR DİYE ÇEKMECEYE KOYDU

Şu anda 7 aylık hamile olan anne, ağladığı gerekçesiyle bebeğini bir çekmecenin içine koyduğunu ve çekmecenin çevresini de havlularla sarılarak sesin dışarı çıkması engellenmeye çalıştığını söyledi.

Baba Jeremy Fancher’ın da olayda aktif sorumluluğu olduğu belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Harris County Şerifi Ed Gonzalez, bir yıl süren incelemenin ardından Campos ve Fancher hakkında cinayet davası açıldığını, her iki şüphelinin de tutuklanarak farklı hapishanelere gönderildiğini duyurdu.

Polisin aileye ait evde yaptığı incelemede, yaşam koşullarının son derece kötü olduğu, evde hijyen kurallarına uyulmadığı ve mutfak ile banyoda su bulunmadığı kaydedildi.

Olay sonrası konuşan bebeğin anneannesi Lisa Farrell, “İkisi de suçlu. Torunumun hayatını mahvettiler. Ne mezuniyetini görecek ne de düğününü yaşayacak. Adalet yerini bulmalı.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.