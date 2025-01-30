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İHA

Amerika'da korkunç bir kaza meydana geldi...

ABD'nin Başkenti Washington'da, Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'na iniş yapmak üzere olan yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 tipi askeri helikopter, havada çarpıştı.

Çarpışma sonucu uçak, Potomac Nehri'ne düştü.

Kolluk kuvvetlerinden edinilen bilgilere göre, nehirde yapılan arama çalışmaları sırasında 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

CANLI OLARAK KURTARILAN YOK

Henüz canlı olarak kurtarılan hiçbir kazazedenin olmadığı belirtilirken, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan uçak ve helikopterin enkazının, nehrin içinde bulunduğu aktarıldı.

KORKUNÇ KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI

Yolcu uçağının havada bir Black Hawk helikopteriyle çarpışarak Potomac Nehri'ne düştüğü o anlar, ortaya çıktı.

Havada çarpışma sonucu büyük bir ışığın çıktığı, patlama olduğu ardından da uçağın hızla düştüğü görülüyor.

TRUMP'A BİLGİ VERİLDİ

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, başkan Donald Trump'ın Washington DC'deki havaalanı yakınlarındaki olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

"HERKES İÇİN DUA EDELİM"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu akşam Ronald Reagan Ulusal Havaalanı’nda meydana gelen kazaya karışan herkes için dua edin. Durumu yakından takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, “Yolcu uçağıyla çarpışan ABD Kara Kuvvetleri'ne ait Black Hawk helikopterinin mürettebatı üç kişiydi ve helikopterde VIP personel bulunmuyordu.

Üst düzey ordu yetkilileri Washington, DC bölgesinde seyahatlerinde sıklıkla Black Hawks'ı kullanırlar.” ifadeleri yer aldı.