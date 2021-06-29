ABD'de hükümet ve bazı eyaletler tarafından Facebook'a açılan dava reddedildi

ABD'de hükümet ve bazı eyaletler tarafından Facebook'a açılan dava reddedildi

ABD'de hükümet ve çoğu eyaletin Facebook aleyhine açtığı tekelcilik karşıtı dava bir federal yargıç tarafından reddedildi.

ABD'de Aralık 2020'de federal hükümet ve eyaletlerin büyük çoğunluğu, sosyal paylaşım sitesi Facebook aleyhine tekelcilik karşıtı dava açmıştı.

Dava hakkında karar verildi.

''YASAL OLARAK YETERSİZ''

ABD Bölge Yargıcı James Boasberg, Facebook'a karşı Federal Ticaret Komisyonu (FTC) davasının 'yasal olarak yetersiz' olduğunu, çünkü Facebook'a karşı tekelleşme iddialarını desteklemek için yeterli iddiayı savunmadığını söyledi.

Boasberg, başsavcıların iddialarını getirmek için çok uzun süre beklemesini de ret gerekçesi olarak gösterdi.

BAŞVURU İÇİN 30 GÜN SÜRE VERDİ

Bölge Yargıcı bununla birlikte, yargı yolunun tamamen kapanmadığını, yenilenmiş bir dava başvurusunda bulunmak için 30 gün süre verdiğini belirtti.

Amerikan medyasında dava ile ilgili ret kararının, büyük teknoloji devlerinin piyasayı yasadışı şekilde tekelleştirdikleri iddialarına net bir darbe indirdiği iddialarına yer verildi.

''FACEBOOK, SOSYAL AĞDAKİ REKABETİ ZEDELEDİ''

Eyaletler ve Federal Ticaret Komisyonu tarafından açılan davalar, Facebook'un Instagram'ı 2012'de 1 milyar dolara ve WhatsApp'ı 2 yıl sonra 19 milyar dolara satın almasının sosyal ağdaki rekabeti zedelediğini iddia ediyordu.

Davacı taraf, Facebook'un iki uygulamayı kapatması ve şirkete gelecekteki anlaşmalarda yeni kısıtlamalar uygulanması gerektiğini savundu.