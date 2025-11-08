ABD’de hükümetin kapanması, havayolu trafiğinde 1700'den fazla uçuşu iptal ettirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’de hükümetin kapalı kalması hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), perşembe günü yaptığı açıklamada kapanma nedeniyle ülke genelindeki 40 havalimanında uçak seferlerinin azaltılacağını duyurdu. Kararın ardından dün itibarıyla, hafta sonunu da kapsayacak şekilde çok sayıda uçuş iptal edildi.

Havayolu analistlerinin verilerine göre, yaklaşık 800’ü dün olmak üzere pazar gününe kadar bin 700’den fazla sefer iptal edildi.

GECİKMELER ÖNLENEMEDİ

İptallerle birlikte birçok yolcu, uçuşlarında saatler süren gecikmeler yaşadı. Perşembe gününden bu yana en az 4 bin 300’ü dün olmak üzere toplamda yaklaşık 7 bin uçuş ertelendi.

Yetkililer, sefer sayılarının azaltılmasının nedeninin, kapanma nedeniyle maaşları ödenemeyen federal hava trafik kontrolü ve güvenlik çalışanlarının işbaşı yapamaması olduğunu belirtti. FAA yetkilileri, kararın hava ulaşımında güvenlik zafiyeti oluşmaması amacıyla alındığının altını çizdi.

SEFERLERDEKİ AZALMA ARTABİLİR

FAA, 40 havalimanındaki sefer azalmasının hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi durumunda kademeli olarak artacağını açıkladı. Dün 800 uçuşun iptaliyle başlayan yüzde 4’lük düşüşün, gelecek salı yüzde 6’ya, perşembe yüzde 8’e ve cuma yüzde 10’a çıkması bekleniyor.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Kongre’deki çıkmazın sürmesi halinde seferlerdeki azalma oranının yüzde 15 ila 20’ye kadar yükselebileceğini belirtti. Duffy, hükümet yeniden açıldığında hava trafik kontrolü çalışanlarının hemen görevlerine dönemeyebileceğini de ifade etti.