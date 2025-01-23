ABD'de Husiler yeniden yabancı terör örgütleri listesine eklendi

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump,, başkanlık kararnamesiyle Yemen'de İran destekli Husileri yeniden terör örgütleri listesine aldığını açıkladı.

Trump, açıklamasında 2021 yılında görevinin son günlerinde Husileri söz konusu listeye eklediğini ancak Joe Biden yönetiminin göreve geldikten birkaç ay sonra Husileri listeden çıkardığını kaydetti.

İran'ın çeşitli yollarla terör aktivitelerini bölgeye yaydığını ve Yemen'de Husiler olarak bilinen 'Ensarallah' adlı örgütün de bu kapsamda kullanıldığını savunan Trump, özellikle Kızıldeniz'deki gemilere saldırıları dolayısıyla bu örgütün artık listeye geri eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Trump'ın kararnamesine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, 30 gün içinde Husileri resmen yeniden terör örgütleri listesine ekleyecek.

2021'DE LİSTEDEN ÇIKARILMIŞTI

Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere Ensarallah örgütünü yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu.

Söz konusu kararın Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığı belirtilmişti.

Husiler, daha önce Trump yönetiminin son günlerinde yabancı terör örgütleri listesine eklenmişti.