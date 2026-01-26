Güney Kore: ABD ile nükleer denizaltı iş birliği caydırıcılığımızı artıracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güney Kore Bakanlıklarından, ABD ile yapılacak dikkat çekici bir iş birliğine dair açıklamalar geldi.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ülkeyi ziyaret eden Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby ile başkent Seul'de bir araya geldi.

CAYDIRICILIĞI GÜÇLENDİREREK İTTİFAKA KATKI SAĞLAYACAK

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Cho, nükleer denizaltı konusundaki iş birliğinin, ülkesinin caydırıcılık kapasitesini güçlendirerek ABD ile ittifakına katkı sağlayacağını ifade etti.

Colby de ABD Savunma Bakanlığının görüşmelerde anlaşmaya varılması konusunda rol oynayacağını belirtti.

ÜLKENİN SAVUNMA KAPASİTESİNİ ARTIRACAK

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Ahn Gyu-back ile Colby, Seul yönetiminin nükleer denizaltı sahibi olması konusundaki iş birliğinin, Kore Yarımadası'ndaki savunma kapasitesini artıracağı konusunda mutabık kaldı.

KUZEY KORE'YE KARŞI ROLDE ABD DESTEĞİ KISITLI

Ahn ile Colby, Güney Kore'nin Kuzey Kore'yi caydırma konusundaki "kritik rolünde ABD desteğinin kısıtlı olacağı" belirtilen Pentagon'un Ulusal Savunma Stratejisi raporunu da ele aldı.

ABD İLE İMZALANAN NÜKLEER DENİZALTI ANLAŞMASI

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 29 Ekim 2025'te ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede imzalanan anlaşma kapsamında ABD'nin Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı geliştirme planına onay verdiğini belirtmişti.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, nükleer enerjili denizaltılar konusunda işbirliğine yönelik bağımsız anlaşma yapılması için ABD ile çalışma düzeyindeki görüşmelerin 2026'da başlamasının beklendiğini açıklamıştı.