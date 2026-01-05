ABD'de ICE memurları, kaçak göçmenleri yüz tanıma teknolojisi ile tespit ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük vaatlerinden biri olan yasa dışı göçle mücadelede büyük adımlar atılıyor.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, federal hükümetteki en çok finanse edilen kolluk kuvveti konumundaki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), bütçesinin bir kısmını Donald Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikalarını ilerletmede kullanılacak teknolojiye harcıyor.

KİŞİLERİN KİMLİĞİNİ VE GÖÇMENLİK DURUMUNU BİLDİRİYOR

Gazeteye konuşan hükümet yetkilileri, ICE memurlarının "Mobile Fortify" adlı bir yüz tanıma uygulaması kullanarak sahada gördükleri kişilerin kimliğini ve çoğu zaman göçmenlik durumunu görebildiğini belirtti.

SOSYAL MEDYA GEÇMİŞİNİ DE GÖSTERİYOR

Bu uygulamanın, kişinin sosyal medya geçmişi gibi verileri de gösterebildiğini ifade eden yetkililer, yeni çekilen fotoğrafların ve kaydedilen bilgilerin de gelecekteki kullanımlar için bir veri tabanında toplandığını aktardı.

"HEM DAHA HIZLI HEM DE DAHA DOĞRU"

Yetkililer, uygulamayla birlikte ICE operasyonlarının "hem daha hızlı hem de daha doğru" hale geldiğini söyleyerek, gözaltına alınan birinin sonradan aslında yasal statü veya vatandaşlık sahibi olduğunun öğrenilmesi gibi durumların azaldığını ifade etti.

100 BİNDEN FAZLA KEZ KULLANILDI

Mobile Fortify'ın son aylarda gözaltıların rutin bir parçası haline geldiğini vurgulayan yetkililer, uygulamanın sahada ICE memurlarınca şimdiye kadar 100 binden fazla kez kullanıldığını anlattı.

GİZLİLİK ENDİŞELERİ MEVCUT

Uygulamanın kullanımı gizlilik ihlali endişelerine yol açarken, ICE'nin bağlı olduğu ABD İç Güvenlik Bakanlığından bir sözcü, uygulamanın denetimlere tabi olduğunu ve yasalara uygun kullanıldığını savundu.