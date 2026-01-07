Donald Trump: Venezuela petrolü benim kontrolümde olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela petrolüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası ülkede kurulan geçici yönetimin 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini ifade etti.

"PETROL PARASI BENİM KONTROLÜMDE OLACAK"

Söz konusu petrolün piyasa fiyatından satılacağını ve paranın 'ABD Başkanı olarak kendisinin kontrolünde olacağını' aktaran Trump, 'böylece paranın hem Venezuela halkının hem de ABD halkının yararına kullanılacağını' vurguladı.