Abone ol: Google News

Donald Trump: Venezuela petrolü benim kontrolümde olacak

Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu petrolün piyasa fiyatından satılacağını ve paranın 'ABD Başkanı olarak kendisinin kontrolünde olacağını' aktardı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 03:24
Donald Trump: Venezuela petrolü benim kontrolümde olacak
  • Donald Trump, Venezuela'nın geçici yönetiminin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini belirtti.
  • Petrol, piyasa fiyatından satılacak ve gelir Trump'ın kontrolünde olacak.
  • Trump, bu paranın hem Venezuela hem de ABD halkının yararına kullanılacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela petrolüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası ülkede kurulan geçici yönetimin 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini ifade etti.

"PETROL PARASI BENİM KONTROLÜMDE OLACAK"

Söz konusu petrolün piyasa fiyatından satılacağını ve paranın 'ABD Başkanı olarak kendisinin kontrolünde olacağını' aktaran Trump, 'böylece paranın hem Venezuela halkının hem de ABD halkının yararına kullanılacağını' vurguladı.

Donald Trump: Ara seçimleri kazanamazsak görevden alınacağım Donald Trump: Ara seçimleri kazanamazsak görevden alınacağım

Dünya Haberleri