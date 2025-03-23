ABD'de ilginç hırsızlık: 769 bin dolarlık küpeleri çaldıktan sonra yuttu

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ABD'nin Florida eyaletinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı..

26 Şubat'ta ünlü bir mücevher mağazasında gerçekleşen hırsızlığa ilişkin Orlando Polisi X hesabından açıklamada bulundu.

NBA'DA OYNAYAN BİR BASKETBOLCUNUN ASİSTANBI GİBİ DAVRANDI

Paylaşımda, ünlü bir mücevher mağazasındaki hırsızlığa ilişkin başlatılan soruşturma hakkında açıklama yapıldı.

Jaythan Gilder isimli hırsızın, girdiği mücevher mağazasındaki özel koleksiyon takıları görebilmek için Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan bir basketbolcunun asistanı gibi davrandığı belirtilen açıklamada, bu kişinin daha sonra görevlilerin dikkatini dağıtarak yaklaşık 769 bin dolarlık küpeler ve 575 bin dolarlık bir yüzükle kaçtığı ifade edildi.

KÜPELER MİDESİNDEN ÇIKTI

Açıklamada, aracıyla kaçan Gilder'ın kısa süre sonra yakalandığı aktarıldı.

Gilder'ın röntgen muayenesinde çaldığı küpelerin midesinde olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, hırsızın günlerce hastanede gözetim altında tutulduğu vurgulandı.

MAĞAZAYA TESLİM EDİLDİ

Açıklamada, hırsızın vücudundan doğal yollarla çıkarılan küpelerin yetkililer tarafından teyit edildikten sonra mağazaya teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.