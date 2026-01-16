Von der Leyen, hakkında verilen 4. gensoru önergesi görüşmelerine katılmayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkındaki bir duyuru Avrupa'da dikkat çekti.

Avrupa Parlamentosu Sözcüsü Delphine Colard, gelecek hafta yapılacak Genel Kurul oturumları öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞMEYE KATILMAYACAK

Colard, Ursula von der Leyen'in hakkında son bir yılda 4. kez verilen gensoru önergesi için 19 Ocak'ta yapılacak görüşmelere katılmayacağını doğruladı.

"FAYDASIZ ÇABALAR"

Von der Leyen'in grubu Avrupa Halk Partisi (EPP) Sözcüsü Pedro Lopez de Pablo, Komisyonu düşürmeye yönelik bu girişimleri "faydasız çabalar" olarak nitelendirerek, bu durumun kendisini "melankoliye sürüklediğini" ifade etti.

"GERÇEKTEN İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZDA ETKİSİZ HALE GELİR"

Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) Grubu Sözcüsü Vincent Stuer ise "Bu aracı asıl amacı dışında kullanırsanız, gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda etkisiz hale gelir." değerlendirmesinde bulundu.

"KAZANIRSAK BU SON OLACAK"

Buna karşılık gensoru önergesini sunan aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri (Patriots for Europe) grubundan Sözcü Alonso de Mendoza, "Eğer kazanırsak bu son olacak." diyerek, eleştirilere yanıt verdi.

19 OCAK'TAKİ GÖRÜŞMELER

AB Komisyonu, 19 Ocak'taki görüşmelerde Ticaretten Sorumlu Üye Maros Sefcovic tarafından temsil edilecek.

DAHA ÖNCE DE BENZERLERİ YAŞANMIŞTI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Temmuz ve Ekim 2025'te Gazze'ye yönelik tavrı ve ticaret politikalarıyla ilgili benzer oylamalarla karşılaşmış ancak her defasında güven tazelemişti.

Von der Leyen ve 26 üyeden oluşan ekibi, daha önceki güvensizlik oylaması tartışmalarında, "birlik" görüntüsü verme amacıyla tam kadro hazır bulunmuştu.

Bu kez görüşülecek gensoru önergesi, Mercosur ülkeleriyle yapılan ticaret anlaşmasında, AB Komisyonunun hem AP'yi hem de ulusal parlamentoları "baypas etmesi" ve milyonlarca Avrupalı çiftçinin endişelerini dikkate almaması gerekçelerine dayanıyor.

Önergenin kabul edilmesi halinde Komisyonun istifa etmesi gerekecek. Ancak mevcut parlamento aritmetiği göz önüne alındığında, girişimin başarı şansının düşük olduğu belirtiliyor.

Oylama, 22 Ocak'ta yapılacak.