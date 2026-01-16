Dmitriy Medvedev: Geçen yıl Rus ordusuna 454 binin üzerinde kişi katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna ile savaşı devam eden Rusya'dan yeni bir askeri bilgi yayımlandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus yetkilileriyle yaptığı toplantıda, ordudaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

422 BİN 704 SÖZLEŞMELİ, 32 BİN GÖNÜLLÜ

Geçen yıl orduya 454 binin üzerinde kişinin katıldığı bilgisini veren Medvedev, "422 bin 704 kişi orduyla sözleşme imzaladı. 32 bin kişi de gönüllülük esasında orduya katıldı. Bunlar nihai rakamlar." dedi.

PUTIN'E RAPOR VERİLDİ

Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda verdiği görevin yerine getirildiğini ifade etti.