ABD'de İsrail'e soykırımcı diyen üniversite öğrencisinin diploması verilmedi

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Gazze'de soykırım faaliyetlerini yürüten İsrail'e desteğiyle bilinen New York Üniversitesi (NYU), skandal bir olaya imza attı.

Yahudi sempatizanı üniversite, mezuniyet konuşmasında ABD'yi Gazze'deki "soykırımı" desteklemekle suçlayan ve İsrail'in eylemlerini kınayan bir öğrencinin diplomasını vermeyi reddetti.

"ABD, FİLİSTİN'DE YAŞANAN VAHŞETİ DESTEKLİYOR"

NYU'nun lisans mezuniyet konuşmacısı Logan Rozos, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadar geniş bir gruba ve böyle bir zamanda söylenmesi gereken tek uygun şey, şu anda Filistin’de yaşanan vahşetin tanınmasıdır.”

Rozos, Gazze'de devam eden soykırımın “ABD tarafından siyasi ve askeri olarak desteklendiğini” de sözlerine ekledi.

DİSİPLİN İŞLEMİ BAŞLATILDI

NYU sözcüsü yaptığı açıklamada, Rozos’un konuşma planı hakkında üniversiteyi yanıltarak “kişisel ve tek taraflı siyasi görüşlerini dile getirdiğini” belirtti.

Sözcü, Rozos’un diplomasının bu nedenle verilmeyip disiplin işlemi başlatıldığını açıkladı.

"BU AN, AYRICALIĞINI KÖTÜYE KULLANAN BİRİ TARAFINDAN ÇALINDI"

Açıklamada, “NYU, izleyicilerin bu konuşmaya maruz kalmasından ve bu anın, kendisine verilen bir ayrıcalığı kötüye kullanan biri tarafından çalınmasından dolayı derin üzüntü duymaktadır.” denildi.

Bu adım, İsrail’in Gazze’deki savaşı karşısında Filistin yanlısı öğrencilerin protestolarına yönelik daha geniş çaplı bir baskının parçası olarak atıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın antisemitizmle mücadeleye yönelik başkanlık emri, bu protestolara katılan yabancı öğrencilerin vizelerinin iptali ve sınır dışı edilmelerine zemin hazırlayan bir çerçeve sunuyor.