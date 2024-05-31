ABD’de İsrail’in saldırılarına soykırım diyen hemşire kovuldu ABD’de şefkat ödülüne layık görülen Filistin asıllı bir hemşire, ödül töreninde İsrail saldırılarının soykırım olduğunu söylediği konuşmasının ardından işten çıkarıldı.

İHA

İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olan ABD'de, skandal bir olay yaşandı.

Filistin asıllı ABD’li hemşire Hesen Jabr, hamilelik ya da doğum sırasında çocuklarını kaybeden anneler tarafından “şefkat ödülüne” layık görüldü.

Jabr, ödül töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının “soykırım” olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarının soykırım olduğunu söyledi

Jabr, ödül töreninde gerçekleştirdiği kabul konuşmasında “Gazze’de yaşanan soykırımda ülkemin kadınlarının tasavvur edilemez kayıplar verdiğini görmek bana acı veriyor.” ifadesini kullandı.

Filistin asıllı hemşire, bu açıklamasının ardından hastaneden kovuldu.

Hastaneden kovuldu

Çalıştığı New York City Hastanesi’nden bir sözcü yaptığı açıklamada, Filistin asıllı hemşirenin aralık ayında “görüşlerini işine yansıtmaması gerektiği” konusunda uyarıldığını söyleyerek, "Ancak meslektaşlarının geniş katılım gösterdiği bir toplantıda bunu yapmamayı tercih etti. Jabr, artık hastanemizin bir çalışanı değil.” ifadelerini kullandı.

İşine son verildiğine dair mektup aldığını söyledi

Jabr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 Mayıs tarihinde ödüllendirildiğini ancak mayıs ayının sonlarına doğru işine son verildiğine dair bir mektup aldığını söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)