ABD'de izlediği filme özenen genç, 13 yaşındaki kızı vahşice katletti

Haber Merkezi

ABD'de mide bulandırıcı olay...

13 yaşındayken Oregon'da bir derede ölü bulunan Milana Li cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Evi ve okuluna çok yakın bir yerde bulunan küçük kızın tecavüze de uğradığı öğrenilmişti.

KATİLİ BULUNDU

10 Mayıs 2022'de meydana gelen olaya ilişkin değerlendirilmeye alınan kamera kayıtları ve DNA örneklerinin ardından katilin kim olduğu anlaşıldı.

Olay zamanı Li'nin yanında en son görülen kişinin 16 yaşındaki Daniel Gore olduğu tespit edildi.

YAKALANDI

Şu an 18 yaşında olan Gore, bir kütüphanede bulunduğu sırada polisler tarafından yakalandı.

Gore'nin yaşadığı çadırı inceleyen ekipler, bir günlüğün içinde şüphelinin "tecavüze ve şiddete" ne kadar ilgi duyduğunu açıkladığı metinlere rastladı.

FİLME ÖZENDİ

"Dexter" isimli suç dizisinde katil bir karaktere hayranlık duyduğunu ifade eden Gore, "Dexter gibi hissediyorum" sözleriye tepkilerin odağı oldu.

Daha sonra cinayeti reddetmeye çalışan katil zanlısının, öldürdüğü çocuğun telefonunu çalıp arkadaşlarına mesaj attığı ortaya çıktı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Li ile buluştuktan sonra ayrıldıklarını iddia eden Gore'nin, otobüs durağına geldikten sonra genç kızla beraber ormanda yaşadığı yere doğru yürüdükleri görüntüler ele geçirildi.

Cinayet, tecavüz ve cinsel tacizden suçlu bulunan Gore hakkında 30 yıl içinde şartlı tahliye olasılığıyla birlikte müebbet hapis istendi.