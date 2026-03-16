Suudi Arabistan: 61 İHA imha edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin doğusuna atılan 12 insansız hava aracının daha havada engellendiğini, böylece bu gece engellenen İHA sayısının 61'e yükseldiği belirtildi.

İmha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İRAN, ABD ÜSLERİNE SALDIRI DÜZENLİYOR

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.