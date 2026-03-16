İHA saldırısı düzenlendi: Dubai'de uçuşlar durduruldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki yakıt deposuna insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında yakıt tankına isabet eden İHA nedeniyle çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

İHA saldırısı nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.