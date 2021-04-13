ABD’de Johnson & Johnson aşı kullanımının durdurulması önerildi

Johnson & Johnson aşısının 6 kişide kan pıhtılaşmasına yol açması üzerine, aşının ülkede kullanımının durdurulması tavsiye edildi.

ABD'li ilaç firması Johnson & Johnson'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı oluşturduğu yan etkiyle gündeme geldi.

6,8 milyon doz uygulanan aşı, 6 kişide ‘nadir ve şiddetli’ kan pıhtılaşmasına sebep oldu.

KADINLARDA GÖRÜLDÜ

6 kişinin 18 ve 48 yaşlarındaki kadınlar olduğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ortak bir açıklama yaparak kan pıhtılaşması görülmesi nedeniyle aşının kullanımının ülkede durdurulmasını tavsiye etti.

“YAN ETKİLER 6 - 13 GÜNDE BELLİ OLUYOR”

Açıklamada, vakalardaki yan etkilerin aşılamadan 6-13 gün sonra ortaya çıktığı kaydedilirken şu ifadelere yer verildi:

"CDC, bu vakaları daha ayrıntılı incelemek ve önemini değerlendirmek için çarşamba günü Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP) ile toplantı düzenleyecek. FDA, bu analizi gözden geçirecek. Bu süreç tamamlanıncaya kadar, bu aşının kullanımının durdurulmasını tavsiye ediyoruz.”

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da geçtiğimiz hafta Johnson & Johnson aşısının uygulandığı 4 kişide kan pıhtılaşması görülmesi üzerine inceleme başlatıldığını duyurmuştu.