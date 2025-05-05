ABD'de kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı

Haber Merkezi

ABD'de ilginç bir olay yaşandı...

Georgia eyaletindeki hapishane yetkilileri, gece saatlerine sayım için mahkumları ayağa kaldırdı.

Sayım sırasında bir kişinin eksik olduğu belirlendi.

HAPİSHANEDE ACİL DURUM HALİNE GEÇİLDİ

1984'te cinayetten hüküm giyen Julian Brooks Deloach isimli mahkum, hücresinde bulunamadı.

Hapishanede acil durum ilan eden yetkililer, tüm kapıları kilitleyerek mahkumu aramaya başladı.

NEZARETHANEDE UNUTULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Tüm hücreleri arayan yetkililer, kamera kayıtlarını incelemeye karar verdi.

Yetkililer, firari olduğu zannedilen mahkumun, adliye nezarethanesinde unutulduğunu ve mahkumun 12 saat boyunca orada beklediğini fark etti.

"HABERİ YOK"

Eyalette büyük korkuya neden olay esnasında mahkumun, yaşanan hiçbir şeyden haberi olmadığı bildirildi.