ABD'de kadın öğretmen, reşit olmayan erkek öğrencisine tecavüz etti

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ABD'de mide bulandıran bir olay yaşandı.

Teksas'ta bir aile, ortaokul öğrencisi olan çocuklarının okula gitmek istememesinin ardındaki gerçeği araştırırken, korkunç bir gerçek ile karşılaştı.

Teksas'ta bulunan Carroll Ortaokulu'nda öğretmen olarak çalışan 45 yaşındaki Angela Barnes, 15 yaşından küçük olan bir erkek öğrencisine yaz tatili boyunca tecavüz etti.

ÖĞRENCİSİNE TECAVÜZ ETTİ

Haziran ve temmuz ayları arasında kampüs dışında küçük çocukla cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen öğretmen, öğrencinin ailesi tarafından şikayet edildi.

Yetkililer, eylül ayı sonlarında bir soruşturma başlattı.

CİNSEL BİRLİKTELİK BELGELENDİ

Geniş kapsamlı bir çalışma yürüten polis ekipleri, Barnes'ın küçük bir çocukla iddia edilen cinsel ilişki yaşadığını tespit etti.

Sapık öğretmen, gerekli delillerin elde edilmesinin ardından tutuklandı.

SABIKA FOTOĞRAFINDA GÜLÜMSEDİ

Öğretmen Barnes, bir çocuğa cinsel saldırı ve eğitimci ile öğrenci arasında uygunsuz ilişki suçlamalarıyla suçlandı ve Keller Bölge Hapishanesi'ne gönderildi.

Hapishane yetkilileri tarafından yayınlanan bir fotoğrafta, öğretmenin cinsel suç suçlamalarıyla tutuklanırken garip bir şekilde gülümsediği görülüyor.

Okul yönetimi ise, konuyla ilgili paylaştıkları metinde gündeme gelen olayın okul sınırları içerisinde yaşanmadığını ve bu durumun yaşanmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Keller Kamu Güvenliği, şu anda Barnes'ın daha fazla iddia edilen mağduru olduğuna inanmadığını söyledi.