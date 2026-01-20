İngiltere'deki sahil tonlarca kilo patates ve soğanla doldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere'de ilginç görüntüler...

Eastbourne kentinde sahil, bir kargo gemisinden düşen konteynerler nedeniyle binlerce paket dondurulmuş patates kızartması ve soğanla doldu.

SAHİL PATATES VE SOĞANLA DOLDU

East Sussex kıyılarındaki temizlik operasyonu salı günü başlarken bölge sakinleri, sahilin görüntüsünü "tropikal bir adadaki altın sarısı kumlar"a benzetti.

Ancak bu görüntünün ardında 1,5 metre derinliğe kadar ulaşan çiğ patates ve soğan yığınları olduğu anlaşıldı.

GÖNÜLLÜLER PLASTİK KİRLİLİĞİNE KARŞI SEFERBER OLDU

Fırtına nedeniyle denize düşen konteynerlerden saçılan yiyeceklerin çoğu, plastik paketler içinde kıyıya vurdu.

Bölge sakinleri ve çevreci gruplar, plastik paketlerin deniz canlıları, özellikle de bölgedeki 30 kadar foktan oluşan koloni için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek temizlik çalışması başlattı.

"Plastic Free Eastbourne" adlı çevreci grup, plastik torbaların deniz canlıları tarafından denizanası sanılarak yenebileceği uyarısında bulundu.

Gönüllülerin çabalarıyla patates paketlerinin büyük bir kısmının toplandığı, sadece Brighton ve Hove sahilinden normalin dört katı üzerinde, yaklaşık 1,9 ton atık çıkarıldığı bildirildi.

EVCİL HAYVAN SAHİPLERİNE UYARI

Lombok Strait adlı kargo gemisinin, 8 Ocak'ta fırtına sırasında 17 adet soğutmalı gıda konteynerini kaybettiği teyit edildi.

Yetkililer, gemi sahipleriyle koordineli olarak konteynerlerin yerini belirleme ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel konseyler, sahili ziyaret eden vatandaşları da yerdeki maddelere dokunmamaları konusunda uyardı.