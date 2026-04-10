ABD'de kan donduran cinayet: Trump'tan Demokratlara 'göçmen tepkisi' gecikmedi

ABD'yi ayağa kaldıran cinayet...

Haiti'den ülkeye gelen yasa dışı bir göçmenin akaryakıt istasyonunda bir kadını çekiçle kafasına vurarak öldürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada paylaşılması sonrası tepkiye neden olurken, ABD'de göçmenlere yönelik tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

TRUMP'TAN DEMOKRATALARA GÖÇMEN TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakiplerine sosyal medya hesabından paylaştığı bir video üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

"GÖREBİLECEĞİNİZ EN GADDARCA ŞEYLERDEN BİRİ"

ABD'de yaşanan bir şiddet olayını hatırlatan Trump, "Tarihteki en kötü başkan olan sahtekar Joe Biden ve ABD Kongresi'ndeki radikal Demokratlar tarafından ülkemize salıverilen Haitili yasa dışı göçmen bir suçlu, Florida'daki bir benzin istasyonunda masum bir kadını çekiçle döverek öldürdü. Onun vahşice katledilişinin videosu, görebileceğiniz en gaddarca şeylerden biri." ifadelerini kullandı.

JOE BIDEN YÖNETİMİNE TEPKİ

Trump, "Burada kalmasına izin verildi. Çünkü Biden yönetimi ona ve tüm Haitililere, benim yönetimimin sonlandırmaya çalıştığı ancak dengesiz liberal bölge mahkemesi yargıçlarının yolumuza çıktığı, büyük ölçüde suistimal edilen ve hileli bir program olan ‘Geçici Koruma Statüsü'nü verdi." eleştirisinde bulundu.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYAYI İTHAL EDERSENİZ, ÜÇÜNCÜ DÜNYA OLURSUNUZ"

Sadece bu cinayetin dahi yargının kendisinin göçmenlik uygulamalarını engellememesi için yeterli olması gerektiğini vurgulayan Trump, "Cumhuriyetçi dostlarıma ve açıkçası tüm sağduyulu Amerikalılara sesleniyorum: Joe Biden ve Demokrat Parti'nin, dünyanın dört bir yanından on milyonlarca suçlunun, delinin ve akıl hastasının tamamen denetimsiz ve kontrolsüz bir şekilde ardına kadar açık sınırlarımızdan ülkemize akın etmesine izin vererek Amerika Birleşik Devletleri'ni bir çöplüğe çevirdiğini asla unutmayın." ifadelerini kullandı.

Daha önce bu konuda uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Trump, "Eğer üçüncü dünyayı ithal ederseniz, üçüncü dünya olursunuz ve Demokratların yönetimde bulunduğu dört yıl boyunca olan da budur." dedi.

"VİDEOYU İZLEMENİZİ TAVSİYE ETMİYORUM"

Yasa dışı göçmenleri sınır dışı ederek yaşanan çöküşü tersine çevirmeye çalıştıklarının altını çizen Trump, "Ancak, Demokratlara iktidar için bir şans daha verilirse, sınırları derhal yeniden açacaklar ve Amerika'nın bir kez daha suçlular için güvenli bir liman olmasına izin verecekler." uyarısını yaptı.

Herkese, videosunu paylaştığı saldırıda hayatını kaybeden kadın için dua etme çağrısı yapan Trump, "Bu davada hızlı ve sert bir şekilde adaletin yerini bulmasını sağlayacağız. Bu olayın videosunu izlemenizi tavsiye etmiyorum, çünkü çok korkunç. Ancak, insanların Demokratların neleri koruduğunu ve yaşadığımız onca şeyden sonra bile ülkemize kimlerin gelmesini istediklerini görebilmeleri için bunu yayınlamak zorunda hissettim. Tekrar ediyorum, izleyici uyarısı dikkate alınmalıdır. Çocuklar için uygun değildir." ifadelerine yer verdi.