ABD'de Kamala Harris, 2026'da Kaliforniya Valiliği için aday olmayacak

ABD siyasetinde kritik gelişme...

CNN'in haberine göre, Donald Trump'a karşı kaybettiği 2024'teki başkanlık seçimlerinin ardından adı Kaliforniya Valiliği için geçen Kamala Harris, yazılı bir açıklama yaptı.

"ADAY OLMAYACAĞIMA KARAR VERDİM"

Harris, "Son aylarda, Kaliforniya halkından vali olarak hizmet etme ayrıcalığını talep etmeyi ciddi olarak düşündüm. Bu eyaleti, insanlarını seviyorum.

Burası benim evim. Ancak derinlemesine düşündükten sonra, bu seçimlerde valilik için aday olmayacağıma karar verdim." ifadelerini kullandı.

"DEMOKRATLARIN SEÇİLMESİNE YARDIMCI OLACAĞIM"

Bir süre, seçilmiş bir lider olarak kamu hizmetinde olmayacağına işaret eden Harris, "Ancak Amerikan halkını dinlemeye, cesurca mücadele edecek Demokratların seçilmesine yardımcı olmaya ve kendi planlarımla ilgili daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki aylarda paylaşmaya hazırım." ifadelerine yer verdi.