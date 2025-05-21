ABD'de kamyon şoförlerine İngilizce şartı getirildi

AA & Ensonhaber

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin Donald Trump'ın İngilizce bilmeyen ticari kamyon şoförlerinin görevden alınmasını öngören kararnamesine ilişkin emri imzaladığı bildirilen yazılı açıklamada, "Önce Amerika demek, önce güvenlik demektir. Amerikalılar trafik işaretlerimizi anlayıp yorumlayabilen kamyon şoförleriyle aynı yollarda olduklarında çok daha güvendedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Trump yönetiminin söz konusu hamlesi bu yeni uygulamanın farklı etnik kökenlere sahip kişilere karşı 'misilleme ya da ayrımcılık' amaçlı kullanılabileceğine yönelik endişelere neden oldu.

Nisanda imzalanan bu kararname, Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti.

İNGİLİZCEYİ RESMİ DİL İLAN ETMİŞTİ

Trump, şubatta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD tarihinde ilk kez İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan etmişti.

Trump yönetiminin bu adımları kamu düzeni ve göçmenlik politikaları konusundaki sert duruşunun bir devamı olarak değerlendiriliyor.