ABD'de kar fırtınası: Hudson Nehri kısmen dondu

ABD’yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar, etkisini sürdürmeye devam ediyor.

ABD’de “tarihi” olarak nitelenen kar yağışı ve soğuklar etkili olurken, bölgede yaşayanlar ise durumdan olumsuz etkileniyor.

En çok etkilenen şehirlerden biri de New York oldu.

HUDSON NEHRİ DONDU

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası Hudson Nehri’nin bazı bölümleri dondu.

Nehir üzerinde buz kütleleri oluşurken gemi ve tekneler ilerlemekte zorlandı.

770 BİN KİŞİ ELEKTİRİKSİZ KALDI

Kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 10 binden fazla uçuş iptal edilirken birçok bölgede elektriğe erişim kesildi.

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi Poweroutage'e göre de 260 bine yakını Tennessee'de, 140 bine yakını Texas'ta ve 125 bine yakını Mississippi'de olmak üzere sert kış şartlarının etkili olduğu eyaletlerde yaklaşık 770 bin kişi elektriksiz kaldı.

5 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, bugün düzenlediği basın toplantısında, dünden bu yana şu ana kadar 5 evsiz kişinin dışarıda ölü bulunduğunu ve bu rakamın artabileceğini açıkladı.

Mamdani, "Onların ölüm sebeplerini şu an tam olarak bilmiyoruz ancak bu bize aşırı soğukların özellikle evsiz komşularımız için ne kadar tehlikeli olabileceğini hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

"DONDURUCU VE TEHLİKELİ"

New York Valisi Kathy Hochul da eyaletin yıllardır görmediği en uzun soğuk döneme ve en yüksek kar yağışı miktarına hazırlandığını söyledi.

Hochul, özellikle Kanada sınırına yakın bölgelerdeki Watertown'da sıcaklığın rekor seviyede sıfırın altında 37, Kopenhag'da da sıfırın altında 45 derece kaydedildiğini ifade etti ve "Eyaletimizi bir Arktik kuşatması sardı. Acımasız, dondurucu ve tehlikeli." ifadelerini paylaştı.

SEKTÖRLERDE PANİK HAKİM

Fırtınanın etkili olduğu şehirlerin ekonomik aktivite açısından en önemli şehirler olması risk algısı üzerinde etkili olurken, kar fırtınasının sürmesinin başta imalat sanayi, ulaşım ve enerji sektörlerini olumsuz etkilemesi yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.