ABD’de kar fırtınası kaosa yol açtı: 2 bin 500 uçuş iptal

ABD’nin orta eyaletlerinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları, hafta sonu boyunca yaklaşık 2 bin 500 uçuşun iptal edilmesine yol açtı.

ŞÜKRAN GÜNÜ DÖNÜŞÜNDE KAR FIRTINASI HAVAYOLU TRAFİĞİNİ FELÇ ETTİ

Kar ve fırtına, Şükran Günü tatilinden dönen binlerce yolcunun seyahat planlarını altüst ederek havalimanlarında uzun gecikmelere ve yoğunluğa neden oldu.

Ülkenin Ortabatı ve Büyük Göller denilen Wisconsin, Illinois, Ohio, Indiana gibi eyaletlerde etkili olan kar ve fırtına nedeniyle özellikle Chicago ve Milwaukee bölgesinde hizmet veren havalimanlarında dün 1974, bugün de 490 uçuş iptal edildi.

Uçuşları takip eden FlightAware sitesine göre son iki günde ayrıca 1115 civarında uçuş da ertelendi.

KAR BİRİKİMİ 30 SANTİMETREYİ BULDU

Uçuşlardaki iptal ve ertelemeler nedeniyle Şükran Günü tatilinden dönen binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kalırken, kar seviyesi bazı bölgelerde 30 santimetreyi buldu.

Bugünden sonra kar ve fırtınalı hava şartlarının doğu bölgelerine kayması nedeniyle söz konusu eyaletlerdeki uçuşlarda iyileşme bekleniyor.

Yetkililer, karlı hava şartlarının bu hafta Pensilvanya'nın bazı bölgeleri ile New York'un kuzey kesimlerinde etkili olacağını bildirdi.

INDIANA'DA 50'DEN FAZLA ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

ABD’nin Indiana eyaletinde, kar fırtınası sırasında 50’den fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Şükran Günü dönüşü trafiğini vuran kazada araçlar ağır hasar alsa da, yetkililer ciddi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.