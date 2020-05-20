ABD’de karantina gölgesinde sıra dışı mezuniyet töreni

Koronavirüs salgınının merkez üssü olan ABD’de, karantina nedeniyle bir hukuk öğrencisi mezuniyet törenini sıra dışı bir boyuta taşıdı.

ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşayan Brooklyn Hukuk Fakültesi öğrencisi Alexandra Lenczewski, ülkedeki genel karantina uygulaması nedeniyle yapılamayan mezuniyet töreni için sıra dışı bir yönteme başvurdu.

Lenczewski, sınıf arkadaşlarının fotoğrafını basıp üzerlerine kartondan kep yaptı.

Lenczewski, alfabetik sırayla yerleştirdiği fotoğrafları tek tek bahçesine yerleştirdi.

"MEZUNİYETİMİZ UNUTULMASIN DİYE HER ŞEYİ YAPTIM"

Mezuniyet töreni gerçekleştiren ve bunu sosyal medyada paylaşan Lenczewski, “Bir ulus olarak geçirdiğimiz karanlık zamanlara rağmen, amacımız arka bahçelerimizdeki ışığı görmek ve hatırlatmaktı. Uzun bir yolculuk olan öğrencilik yıllarında bir zorluğu daha gördük. Hepimiz karantinadayız. Amacımız mezuniyet törenini es geçmemekti. Bunun için herşeyi yaptım." dedi.