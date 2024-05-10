İstatistikler belli oldu! Bakın en çok kaza yapan araba rengi neymiş… Günlük hayatta bir yerden bir yere gitmek için kullandığımız araçlar hakkında ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Söz konusu istatistiklere göre en çok kaza yapan araç rengi belirlendi. İşte, kazalarda en çok rastlanılan o araç rengi…

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Yapılan araştırmalar sonucunda bir araba almadan önce yapılan renk seçimi sadece estetik bir kaygı olarak değil aynı zamanda güvenliğinde düşünülmesi gerekiyor.

Avustralya'daki Monash Üniversitesinde yapılan araştırmalara göre kaza yapan araçlarda en çok rastlanılan o renk dikkat çekti.

Araştırma kapsamında yapılan renk tercihleri arasında gri ilk sırada gelirken devamında siyah ve beyaz renkleri geliyor. Peki bu renkler arasında en çok kaza istatistiği olan renk ne?

İşte, araç renklerine göre kaza istatistikleri…

Söz konusu araştırmada incelenen 850 bin kazaya göre en güvenli renkler beyaz ve sarıyken en riskli renkler ise gri, gümüş, mavi ve kırmızı olduğu ortaya çıktı. Bunun nedeni ise bu renkteki araçların görünürlüğü çevredeki renklerden dolayı azalıyor olması ve bunun da kaza oranını artırıyor olması göze çarpıyor.

Ayrıca araştırmaya göre gece yaşanan kazalarda ise siyah araçlar %47 daha fazla kazaya sebep oluyor. Her ne kadar yapılan farklı çalışmalarda kısmen farklı sonuçlar ile karşılaşılıyor olsa da geceleri siyah renkteki araçlar tehlikeliyken gündüzleri beyaz araçlar daha tehlikeli olabilme olasılığı biliniyor.

Mavi: 9,4

Yeşil: 3,9

Bej: 3,6

Siyah: 3,2

Sarı: 2,5

Lacivert: 1,5

Bordo: 1,5

Kahverengi: 0,4

Diğer: 2,7