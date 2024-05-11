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ABD'de pes dedirten bir olay yaşandı.
Yüzü maskeli bir adam, kaldırımda yürüyen kadını bir süre takip ettikten sonra arkadan saldırdı.
Arkadan saldırıp kemerle bayılttı
Kadını kemerle boğup bayıltan saldırgan, mide bulandıran planını devreye soktu.
Talihsiz kadını kemerle sürükleyen adam park halindeki iki arabanın arasına götürdü.
Tecavüz etti
Saldırgan daha sonra kadına dakikalarca tecavüz etti.
Saldırganın, kadını bayıltıp tecavüz ettiği anlar cadde üstündeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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