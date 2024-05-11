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ABD'de kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti

ABD'de kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'nin New York şehrinde maskeli bir adam, sokakta arkasından yaklaştığı kadını kemer ile boğup bayılttıktan sonra arabaların arasına götürerek tecavüz etti.