ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 99 bin 356 oldu

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 99 bin 356 oldu

Ülkede koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 650 artarak 99 bin 356'ya yükselirken, vaka sayısı 1 milyon 688 bin 739'a ulaştı.

Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini gösterirken salgının merkez haline gelen ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Son verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine yaklaştı.

ÖLÜ SAYISI 99 BİN 356 OLDU

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 246 artarak 1 milyon 688 bin 739'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 650 artarak 99 bin 356'ya çıktı.

ABD'yi, 365 bin 213 vakayla Brezilya, 353 bin 427 vakayla Rusya ve 282 bin 852 vakayla İspanya takip etti.





SALGININ MERKEZİ NEW YORK

New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 371 bin 193 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 231 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 155 binden fazla vakayla New Jersey ve 110 binin üzerinde vakayla Illinois takip etti.

ABD'de şimdiye kadar koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 14 milyon 767 bini geçerken, iyileşen hasta sayısı ise 452 bine yaklaştı.