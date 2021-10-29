ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

ABD'de koronavirüsle mücadele devam ederken, salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 127 artışla 743 bin 369’a yükseldi. Vaka ve vefat sayıları artarken, aşı çalışmaları ise devam ediyor.

Türkiye ve dünyada koronavirüs kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Aşılama çalışmaları devam etmesine rağmen bazı ülkelerde vakalar yeniden artışa geçti.

Vaka ve vefat sayılarının arttığı ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 122 bin 85 artışla 45 milyon 827 bin 172'ye çıktı.

Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı sayısı 743 bin 369 olarak kayıtlara geçti.

NÜFUSUN YÜZDE 79'UNA BİR DOZ AŞI YAPILDI

California, 4 milyon 906 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 231 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 678 binden fazla vakayla Florida izledi.

71 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta 70 bini, Florida'da 59 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,8’ine en az bir doz, yüzde 69,2’sine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlananların yüzde 8,1’ine ise takviye dozu yapıldı. Ülkede 221,3 milyondan fazla kişiye ilk doz, 191,2 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 15,4 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.