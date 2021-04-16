ABD'de maske takmak istemeyen şahıs polise saldırdı

Minnesota eyaletinde dün maske takmayı reddeden 61 yaşında bir kişi, nalbur dükkanındaki çalışana saldırdı. Yaşlı adam kendisine müdahale eden bir polis memurunu çekiç ile darbederek kaçmaya çalıştı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde, maske takmayı reddeden bir şahıs ortalığı birbirine kattı.

Hutchinson Polisi tarafından yapılan açıklamada, Minnesota'da yer alan Hutchinson bölgesinde maske takmayı reddeden 61 yaşındaki bir şahsın, nalbur dükkanı çalışanına saldırdığı, sonrasında ise kendisine müdahale eden bir polis memurunu çekiç ile darp ettiği belirtildi.

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DÜKKAN ÇALIŞANINA SALDIRDI

Polis, Hutchinson'ın Montreal Caddesi'nde yaşanan olayın yerel saatle 14.00 sularında meydana geldiğini ve söz konusu şahsın nalbur dükkanı çalışanına kereste ile saldırdığını ifade etti.

Yaşanan olayda şüphelinin daha sonra mağazadan ayrıldığını ve polis ekipleri tarafından yakındaki bir otoparkında görüldüğünü aktaran Hutchinson Polisi, bir polis memurunun aracı durdurmaya çalıştığını, fakat şüphelini kaçmaya çalışmasının ardından Hutchinson Alışveriş Merkezi yakınlarında bir "yavaş hız takibi" yaşandığını kaydetti.

POLİS ARAÇTA ASILI KALDI

Takibin sonunda aracın ekipler tarafından durdurulduğunu bildiren polis yetkilileri, şüpheliye aracın şoför camından müdahale etmek isteyen bir polis memurunun ise araç camına sıkıştığını ve memur araca asılıyken şüpheli şahsın aracı kullanmaya devam ettiğini ifade etti.

Yetkililer, şüpheli şahsın araca asılı kalan polis memurunun başına çekiçle vurarak kendisin darp ettiğini aktardı.

Yaralanan polis memurunun Hutchinson Health Hastanesine sevk edilmesinin ardından taburcu edildiğini belirten yetkililer, 61 yaşındaki şahsın birinci derece saldırı suçu ile olay yerinde tutuklanmasının ardından McLeod İlçe Hapishanesine sevk edildiğini ifade etti.