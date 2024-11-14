ABD'de McDonald's skandalı: Vaka sayısı artıyor

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ABD, uluslararası hazır yemek zinciri McDonald's'ın adının karıştığı bir gıda skandalı ile sarsıldı.

Dünya çapında binlerce mağazası olan fastfood zinciri, ürünlerinde Escherichia coli (E.coli) bakterisinin çıkmasıyla gündem olmuştu.

Markanın “Quarter Pounder” hamburgerlerinden tüketen birçok müşteri hastalanmıştı.

VAKA SAYISI GİDEREK ARTIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, konuya ilişkin yeni bir güncelleme paylaştı.

Açıklamada, söz konusu bakteri nedeniyle hastalanan kişi sayısının 104'e yükseldiği belirtilerek, 34 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

49 KİŞİDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

CDC, 23 Ekim'de, bu bakteri nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köfte ve soğanın koli basili bakterisi içerebileceği ancak bunun kesin olmadığı kaydedilen açıklamada, McDonald's'ın bazı eyaletlerde bu hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurduğu belirtilmişti.

Ayrıca CDC'ye göre, koli basili bakterisinin ABD'de yılda yaklaşık 70 bin enfeksiyona yol açtığı ve bu sebeple her yıl 2 binden fazla kişinin de tedavi altına alındığı ifade ediliyor.