ABD'de Meksika donanmasına ait gemi köprüye çarptı

AA & Ensonhaber
ABD'nin New York kentindeki Brooklyn Köprüsü'ne Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisi çarptı.
Yetkililer olayda 4'ünün durumu ağır en az 19 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada 277 mürettebatı bulunan geminin köprünün yol güvertesine çarptığı belirtildi.
GEMİNİN DİREKLERİ KOPTU
Kameralarca kaydedilen görüntülerde geminin direklerinin koptuğu ve bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü görülüyor.
Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken geminin daha sonra kıyıya çekildiği ve köprünün yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış