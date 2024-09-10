ABD'de Müslüman seçmenlerin tercihinde Demokrat Harris ilk sırada ABD'de yapılan ankette, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde ülkedeki Müslüman seçmenlerin yüzde 29,4'ünün Demokrat Parti adayı Kamala Harris’e oy vermeyi düşündüğü ortaya çıktı.

AA & Ensonhaber

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından 25-27 Ağustos tarihlerinde yapılan ankete 1.115 Amerikalı Müslüman seçmen katıldı.

Anket sonuçlarına göre, Demokrat Parti adayı Kamala Harris, Müslüman seçmenler arasında en yüksek oy oranına sahip aday olarak öne çıktı ve yüzde 29,4'lük bir destek aldı. Harris’i yüzde 29,1 ile Yeşil Parti'nin adayı Dr. Jill Stein izledi.

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ise ankette yüzde 11,2 ile üçüncü sırada yer aldı. Trump’ı yüzde 4,2 ile Halk Partisi’nden Dr. Cornel West takip etti.

Ankete katılan Müslüman seçmenlerin yüzde 16,5’i ise şu anda hangi adaya oy vereceklerine karar vermediğini ifade etti.

STEIN, SALINCAK EYALETLERDE HARRIS'İN ÖNÜNDE

Anket sonuçlarına göre, ABD'de seçim sonuçlarını etkileyen "salıncak eyaletler" olarak bilinen bölgelerde, Yeşil Parti adayı Jill Stein’in Müslüman seçmenler arasında Kamala Harris'ten önde olması dikkat çekti. Stein, Arizona’da yüzde 35, Michigan’da yüzde 40 ve Wisconsin’da yüzde 44 oranında destek alarak Harris’i geride bıraktı. Öte yandan, Harris, Georgia’da yüzde 43 ve Pennsylvania’da yüzde 37 oranlarıyla Stein’i geride bıraktı.

Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, sadece Nevada'da yüzde 27 oranında destek alarak Harris’in yüzde 26’lık desteğinin hemen önünde yer aldı.

Cinsiyet bazında, erkek Müslüman seçmenlerin yüzde 29’u Harris’i desteklerken, Müslüman kadın seçmenlerin yüzde 34’ü Stein’e oy vereceklerini belirtti.

Etnik temelde ise Harris, siyahi Müslüman seçmenler arasında yüzde 55,3 oranında destek gördü. Stein ise yüzde 32,7 oranıyla beyaz, Arap ve Türk kökenli Müslüman seçmenler tarafından tercih edildi.

"ADAYLAR, MÜSLÜMAN AMERİKALILARI GÖZARDI ETMEMELİ"

Anket konusunda açıklama yapan CAIR Hükümet İşleri Direktörü Robert S. McCaw,

Bu yeni anket bulguları, Amerikalı Müslüman seçmenlerin birkaç önemli çekişmeli eyaletteki sonuçları belirleme potansiyeline sahip olduğunu ve 2024 seçimlerinde hala kazanılmaya açık olduklarını net şekilde ortaya koyuyor.

ifadesini kullandı.

McCaw,

Başkan adayları, Müslüman Amerikalılar için en önemli olan konuları göz ardı etmemeli. Müslüman seçmenlerin oylarını hafife almak, özellikle seçimlerin genellikle az farklarla kazanıldığı Michigan, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada ve Wisconsin gibi kararsız eyaletlerde büyük hata olabilir. Adayların Müslüman seçmenlerin endişelerini anlamak için daha fazla zaman ve kaynak ayırmasının zamanı geldi.

dedi.

ABD genelinde 2,5 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor.