İHA

ABD yeni yıla girerken, Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde araçla düzenlenen silahlı saldırı ile sarsıldı.

42 yaşındaki saldırgan Shamsud-Din Jabbar, saldırıda 15 kişinin ölümüne yol açtı.

Saldırgan Shamsud-Din Jabbar'la ilgili yeni detaylar ise dikkat çekti.

YOUTUBE'DA EMLAKÇI VİDEOSUNA ULAŞILDI

Jabbar'ın sosyal medya platformu YouTube'da kendisini tanıttığı bir video ortaya çıktı.

Jabbar 2020'de yayınladığı videoda Texas eyaletine bağlı Beaumont'ta doğup büyüdüğünü, Houston'da yaşadığını anlatıyor.

On yıl boyunca insan kaynakları ve bilgi işlem uzmanı olarak orduda görev yaptığını, mükemmel hizmetin önemini öğrendiğini ve her şeyi ciddiye aldığını belirten Jabbar, "Bu becerileri edindim ve bunları bir emlakçı olarak kariyerime uyguladım. Burada beni diğer acentelerden ayıran şeyin sert bir şekilde pazarlık yapma yeteneğim olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullanıyor.

AFGANİSTAN'DAKİ GÖREVİNİN ARDINDAN ORDUDAN AYRILDI

ABD ordusunda 2007-2015 yıllarında aktif olarak görev yapan Jabbar 2015'ten 2020'ye kadar da ordu yedek personeli olarak çalıştı.

2009'da Afganistan'daki görevinin ardından 2020'de ordudan ayrıldı.

Eyalet kayıtlarından Jabbar'ın 2018'den 2023'e kadar eyalette emlak lisansına sahip olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU

Yerel saatle dün 03.15 sıralarında yılbaşı kutlamalarının sürdüğü Bourbon Caddesi'nde bir sürücü, pikap aracıyla kalabalığın arasına dalmış, daha sonra aracından inerek etrafa ateş açmıştı.

Saldırıda 15 kişinin öldüğü, 2'si polis en az 35 kişinin de yaralandığını belirtilmişti.

Saldırganın "kasıtlı bir davranış" sergilediği ve "mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalıştığı" aktarılmıştı. FBI, olayın "terör eylemi" olarak soruşturulacağını duyurmuştu.

Polis ile girdiği çatışmada öldürülen saldırganın ABD ordusunda görev yaptığı ve saldırıda kullandığı aracı Turo adlı uygulama üzerinden kiraladığı ortaya çıkmıştı.