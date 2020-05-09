ABD'de nüfusun yüzde 20'si açlık endişesi içinde

ABD'de yapılan araştırmada, koronavirüs nedeniyle her 5 hane halkından 1'inin gıda güvensizliği yaşadığı ortaya çıktı.

The Brookings Enstitüsünce ulusal düzeyde 20-28 Nisan'da yapılan ankette, nisanda yüzde 20’den fazla hane halkının gıda güvensizliği bulunduğunu belirttiği aktarıldı.

AMERİKALILARIN YÜZDE 20'Sİ YETERLİ BESLENEMİYOR

Ankette, hane sahiplerinin bazen veya genellikle ihtiyaç halinde yiyecek alacak paraları olmadığını, bu nedenle çocuklarının uygun beslenemediğini söyledikleri ifade edildi.

GIDA GÜVENSİZLİĞİ 2 KATINA ÇIKTI

Hane halklarında gıda güvensizliğinin iki katına çıktığı vurgulanan ankette, en son ABD Tarım Bakanlığınca 2018’de yapılan benzer araştırmada ilgili oranın yüzde 11 civarında olduğuna dikkat çekildi.

Karnatina nedeniyle bazı tarlalardaki mahsuller de çürümeye bırakıldı

33 MİLYON AMERİKALI İŞSİZ

ABD’de koronavirüs salgınından bu yana geçen 7 haftada 33 milyon kişi rekor sayıda işsizlik başvurusunda bulundu.

Yetkililer, işsizlik rakamlarına, başvuru vasfı bulunmayan vatandaşlar ile ülkede yasal evrakı olmayan milyonlarca göçmen çalışanın dahil edilmediğinin altını çizdi.