ABD'de öğretmenini öldüresiye dövüp tecavüz etmeye çalıştı: 16 yıl ceza verildi ABD'de 17 yaşındaki Jonathan Martinez Garcia isimli öğrenci, öğretmenini darbettikten sonra tecavüz etmeye kalktı. Duruşması görülen olayda Garcia'ya 16 yıl hapis cezası verildi.

ensonhaber.com

ABD'de geçtiğimiz yıl nisan ayında mide bulandıran bir olay meydana geldi.

Las Vegas'ta 17 yaşındaki Jonathan Martinez Garcia isimli öğrenci, öğretmenini notları hakkında konuşmak için sınıfa çağırdı.

Garcia daha sonra sınıfa çağırdığı öğretmenini bayıltana kadar dövdü.

Önce dövdü sonra tecavüz etmeye çalıştı

Öğretmenini darbettikten sonra tecavüz etmeye kalkan gözü dönmüş öğrenci, bu kez de bağırması halinde talihsiz kadını boğazını kesmekle tehdit etti.

Öğretmenini kitap raflarının altında sıkıştıran Garcia, annesinden gelen bir telefon görüşmesi sonrası başladığı işkenceye ara verdi.

Öte yandan vahşi olayın davası geçtiğimiz hafta görüldü.

Mahkemede gülüp durdu: 16 yıl ceza verildi

Geçen hafta görülen davada Garcia'nın mahkemede rahat tavırları ve sürekli sırıtması dikkat çekti.

Darp, tecavüz, adam öldürmeye ve teşebbüs suçlarından yargılanan Garcia için savcılık 22 -55 yıl arası hapis istedi.

Mahkemeden çıkan kararda ise Garcia'ya 16 yıl hapis cezası verildi.