ABD'de öldürülen Charlie Kirk’ün eşi konuştu: İnşa ettiği hareket ölmeyecek

ABD'yi sarsan suikastın yankıları sürüyor.

Charlie Kirk’ün eşi Erika Kirk, dünyayı şoke eden silahlı saldırının ardından ilk kez ABD halkına seslendi.

Charlie Kirk’ün stüdyosundan yaptığı canlı yayında eşinin katilini yakalamak için yorulmadan çalışan kolluk kuvveti personeline teşekkür eden Erika Kirk, "Muhteşem Charlie Kirk Show’un stüdyosundan, Charlie’nin bu sandalyeden her gün yayın yapmasına yardımcı olan çalışanlara da teşekkür etmek istiyorum. O bunu çok seviyordu. Yaptığı işi seviyordu. Charlie’ye olan sevgilerini Phoenix’te, ABD genelinde ve dünya çapında gösteren milyonlarca insana teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

Charlie Kirk’ün arkadaşı olan ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve eşi Usha Vance’e de teşekkür eden Erika Kirk, "Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’a ve inanılmaz ailesine de teşekkür ediyorum." dedi.

Trump’a seslenen Erika Kirk, "Başkanım, eşim sizi çok seviyordu. Onun da sizin onu sevdiğinizi bildiğini biliyorum. Dostluğunuz harikaydı. Onu çok iyi desteklediniz, tıpkı onun sizin için yaptığı gibi." diye konuştu.

"MÜKEMMEL BİR BABAYDI"

Charlie Kirk’ün ülkesi kadar doğayı ve hayvanları da sevdiğini, ayrıca mükemmel bir baba olduğunu söyleyen Erika Kirk, "Her gün bana, ‘Sana daha iyi nasıl hizmet edebilirim? Daha iyi bir eş nasıl olabilirim? Daha iyi bir baba nasıl olabilirim?’ diye sorardı. Öylesine iyi bir insandı. Mükemmel bir babaydı. Mükemmel bir eşti. Charlie, Tanrı'nın evlilik ve aile tasarımına her zaman inanıyordu; bu inanılmazdı.

Hayatının en büyük mutluluk kaynağıydı" şeklinde konuştu. Ölen eşinin gençlere sürekli aile kurmalarını öğütlediğini aktaran Erika Kirk, "Bunun nedeni, herkesin onun sahip olduklarını deneyimlemesini istemesiydi." dedi.

"İNŞA ETTİĞİ HAREKET ÖLMEYECEK"

ABD halkını Charlie Kirk’ün davasına sahip çıkmaya çağıran Erika Kirk, "Eşimin inşa ettiği hareket ölmeyecek.

Bunu olmasına izin vermeyeceğim. Buna birlikte izin vermeyeceğiz. Kimse eşimin adını unutmayacak." diye konuştu.

SUİKAST SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığı ile bilinen sağcı aktivist Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Suikast dünya kamuoyunda geniş yankı bulurken cinayetin zanlısı 22 yaşındaki Tyler Robinson, saldırıdan 33 saat sonra yakalanmıştı.