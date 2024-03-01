ABD'de ölen karısının cesediyle günlerce yaşadı: Evdeki köpekler kemirdi ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen olayda 60 yaşındaki Gary Johnson, ölen karısının cesedini günlerce evinin zemininde bıraktı. Polis, Johnson'ı karısının cesedinin çürümesine ve köpeklerin cesedi yemesine izin verdiği suçlamasıyla tutukladı.

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ABD'nin Florida eyaletinde, görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

60 yaşındaki Gary Johnson, ölen eşinin cesedini 5 gün boyunca evinde çürümeye terk ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre Johnson'ın 60 yaşındaki eşi, evlerinde bulunan bir odada sırtüstü yatarken bulundu.

Eşinin cansız bedeniyle 5 gün boyunca yaşadı

Olay yerine gelen polis memurları kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ancak Johnson karısının öldüğünü fark etmesine rağmen, cesedi günlerce evde bırakmış ve hatta iki köpeğinin cesedi kemirmesine izin vermişti.

Johnson yapılan sorgulamada, "onu kaybetmek istemediği için" karısının cesedini evde bıraktığını ifade etti.

Ancak savunması yetkililer tarafından kabul edilmedi ve Johnson insan kalıntılarının uygunsuz bir şekilde saklanması suçuyla tutuklandı.

Cesedi köpekler yedi

Öte yandan olayla ilgili detaylar, polis memurlarının evde yaptığı incelemeler ve Johnson'ın ifadeleri doğrultusunda ortaya çıktı.

Johnson'ın ihmalinin sonucunda eşinin cesedinin çürüdüğü ve köpeklerin cesedi yediği tespit edildi.