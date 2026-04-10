ABD'de otomatik askerlik kaydı başlıyor

ABD'de genç erkeklerin askere alınma süreci değişiyor.

Genç erkeklerin askere alınma sürecinde havuza otomatik kaydedilmesi planlanıyor.

Mevcut yasalara göre, 18-26 yaş arasındaki erkeklerin "Seçici Hizmet" (Selective Service) sistemine kayıt olması zaten zorunluluk arz ediyor.

Ancak yeni düzenleme, bu süreci bireylerin başvurusuna bırakmak yerine ülke genelinde otomatik hale getiriyor.

BELGESİZ GÖÇMENLERİ DE KAPSIYOR

Otomatik kayıt; ABD vatandaşı erkeklerin yanı sıra yeşil kart sahiplerini, mültecileri, sığınmacıları ve ülkede bulunan belgesiz göçmenleri kapsıyor. Geçici göçmen vizesine sahip olanlar ise bu muafiyetten yararlanabiliyor.

Halihazırda 46 eyalet ve bölgede uygulanan sistem, sürücü belgesi veya devlet kimliği başvuruları sırasında elde edilen verileri kullanarak kaydı otomatik gerçekleştirecek.

Kayıt yaptırmamak ağır bir suç kabul ediliyor ve öğrenci kredileri ile federal iş imkanlarından mahrum kalmanın yanı sıra, 250 bin dolara kadar para veya 5 yıla kadar hapis cezasına yol açabiliyor.

MEVCUT SAVAŞ SİYASİ ARKA PLAN

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi, İran ile devam eden savaş nedeniyle kamuoyunda büyük ilgi uyandırsa da yasa tasarısı, mevcut çatışmalardan aylar önce her iki partinin de desteğiyle kabul edildi.

Beyaz Saray yönetimi İran'a kara harekatı olasılığını dışlamazken, yetkililer bu adımın temel amacının verimliliği artırmak ve gençlerin farkında olmadan cezai duruma düşmesini engellemek olduğunu belirtiyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

ABD'de en son 1973 yılında Vietnam Savaşı sırasında uygulanan zorunlu askerliğin (draft) tekrar hayata geçmesi için Kongre onayı gerekiyor.

Kayıtlı olan her erkeğin askere alınması söz konusu olmayıp, olası bir durumda şu adımlar izleniyor:

Doğum günleri ve numaraların rastgele seçildiği bir kura sistemi uygulanıyor.

Askere çağrılacak ilk grup, o yıl 20. yaş gününü kutlayanlar oluyor. Ardından sırasıyla 21, 22, 23, 24, 25 ve son olarak 19 yaşındakiler ile 18 yaşını doldurmuş olanlar listeye alınıyor.

Seçilen kişiler muafiyet veya erteleme talebinde bulunabiliyor. Kalan adaylar ise fiziksel, zihinsel ve ahlaki değerlendirmelerden geçtikten sonra uygun görülenler göreve seçiliyor.