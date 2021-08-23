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- ABD'de Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısına tam onay verildi
ABD'de Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısına tam onay verildi
- Haber Merkezi
- 23.08.2021 - 17:01
- Güncelleme : 23.08.2021 - 17:26
ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısına tam onay verdiğini duyurdu.
Aşı, geçen aralık ayından bu yana Acil Kullanım İzni kapsamında ABD'de halka sunuluyordu. Pfizer-BioNTech aşısı, böylece ABD'de bu onayı alan ilk aşı olarak kayıtlara geçti.
MRNA AŞISINA TAM ONAY VERİLDİ
Halk sağlığı yetkilileri, tam onay kararının daha fazla aşılanmamış Amerikalıyı mRNA aşısının güvenli ve etkili olduğuna ikna edeceğini umuyor. Aynı zamanda karar, ülke çapında birçok işletmenin, okulun ve üniversitenin aşı zorunluluğunu gündeme almasına neden olabilir.
16 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLERE UYGULANIYOR
FDA'nın onayladığı aşı, 16 yaş üzerindeki kişilere uygulanabiliyor. Veriler, ABD'de 204 milyondan fazla insanın söz konusu aşıyı yaptırdığını söylüyor.
Moderna ve Johnson & Johnson tarafından geliştirilen koronavirüs aşıları dahil olmak üzere daha önce diğer aşılara acil kullanım izni verildi fakat henüz tam onay çıkmadı.
YÜZDE 51 TAM AŞILANDI
FDA'dan Janet Woodcock, "Milyonlarca insan güvenli bir şekilde koronavirüs aşılarını yaptırmış olsa da bazıları için FDA onayının ek güven sağlayabileceğinin farkındayız." diye konuştu. Şimdiye kadar ABD halkının yaklaşık yüzde 51'i tam olarak aşılanmış durumda.