ABD'de Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısına tam onay verildi

FDA, acil kullanım kapsamında uygulanan aşıya tam onay verdiğini açıkladı. Kararın, henüz aşılanmamış kişileri aşı yaptırmaya teşvik edeceği düşünülüyor.

ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısına tam onay verdiğini duyurdu.

Aşı, geçen aralık ayından bu yana Acil Kullanım İzni kapsamında ABD'de halka sunuluyordu. Pfizer-BioNTech aşısı, böylece ABD'de bu onayı alan ilk aşı olarak kayıtlara geçti.

MRNA AŞISINA TAM ONAY VERİLDİ

Halk sağlığı yetkilileri, tam onay kararının daha fazla aşılanmamış Amerikalıyı mRNA aşısının güvenli ve etkili olduğuna ikna edeceğini umuyor. Aynı zamanda karar, ülke çapında birçok işletmenin, okulun ve üniversitenin aşı zorunluluğunu gündeme almasına neden olabilir.

16 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLERE UYGULANIYOR

FDA'nın onayladığı aşı, 16 yaş üzerindeki kişilere uygulanabiliyor. Veriler, ABD'de 204 milyondan fazla insanın söz konusu aşıyı yaptırdığını söylüyor.

Moderna ve Johnson & Johnson tarafından geliştirilen koronavirüs aşıları dahil olmak üzere daha önce diğer aşılara acil kullanım izni verildi fakat henüz tam onay çıkmadı.

YÜZDE 51 TAM AŞILANDI

FDA'dan Janet Woodcock, "Milyonlarca insan güvenli bir şekilde koronavirüs aşılarını yaptırmış olsa da bazıları için FDA onayının ek güven sağlayabileceğinin farkındayız." diye konuştu. Şimdiye kadar ABD halkının yaklaşık yüzde 51'i tam olarak aşılanmış durumda.